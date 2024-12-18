АЖД завершил реставрацию вагонов для маршрута Баку-Балакян-Баку

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) завершили реставрацию вагонов для маршрута Баку-Балакян-Баку.

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) завершили реставрацию вагонов для маршрута Баку-Балакян-Баку.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил начальник департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджов.

По его словам, обновленный подвижной состав будет включать современные спальные вагоны.

Фараджов отметил, что возобновление этого рейса позволит увеличить количество пассажиров, перевозимых железнодорожным транспортом.

Ранее в АЖД сообщили о намерении возобновить пассажирские перевозки по маршруту Баку-Балакян-Баку.