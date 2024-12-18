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АЖД завершил реставрацию вагонов для маршрута Баку-Балакян-Баку

АЖД завершил реставрацию вагонов для маршрута Баку-Балакян-Баку "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) завершили реставрацию вагонов для маршрута Баку-Балакян-Баку.
Инфраструктура
18 декабря 2024 г. 14:53
АЖД завершил реставрацию вагонов для маршрута Баку-Балакян-Баку

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) завершили реставрацию вагонов для маршрута Баку-Балакян-Баку.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил начальник департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджов.

По его словам, обновленный подвижной состав будет включать современные спальные вагоны.

Фараджов отметил, что возобновление этого рейса позволит увеличить количество пассажиров, перевозимых железнодорожным транспортом.

Ранее в АЖД сообщили о намерении возобновить пассажирские перевозки по маршруту Баку-Балакян-Баку.

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Версия на английском языке Trains on Baku-Balakan route undergo renovation
Версия на азербайджанском языке ADY: Bakı-Balakən istiqamətində vaqonlar restavrasiya edilib

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