АЖД запустит дополнительный поезд из Баку до Агстафы в канун Новруза

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительный рейс на маршруте Баку-Агстафа на 20 марта с целью удовлетворения растущего спроса на пассажирские перевозки в связи с праздником Новруз.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительный рейс на маршруте Баку-Агстафа на 20 марта с целью удовлетворения растущего спроса на пассажирские перевозки в связи с праздником Новруз.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Было отмечено, что 20 марта дополнительный поезд отправится с Бакинского железнодорожного вокзала в 08:25 и прибудет в Агстафу в 13:20.

Согласно расписанию, поезд с сообщением Баку-Агстафа ежедневно отбывает в 08:45 и прибывает в пункт назначения в 13:40.