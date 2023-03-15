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АЖД запустит дополнительный поезд из Баку до Агстафы в канун Новруза

АЖД запустит дополнительный поезд из Баку до Агстафы в канун Новруза ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительный рейс на маршруте Баку-Агстафа на 20 марта с целью удовлетворения растущего спроса на пассажирские перевозки в связи с праздником Новруз.
Инфраструктура
15 марта 2023 г. 13:15
АЖД запустит дополнительный поезд из Баку до Агстафы в канун Новруза

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительный рейс на маршруте Баку-Агстафа на 20 марта с целью удовлетворения растущего спроса на пассажирские перевозки в связи с праздником Новруз.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Было отмечено, что 20 марта дополнительный поезд отправится с Бакинского железнодорожного вокзала в 08:25 и прибудет в Агстафу в 13:20.

Согласно расписанию, поезд с сообщением Баку-Агстафа ежедневно отбывает в 08:45 и прибывает в пункт назначения в 13:40.

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