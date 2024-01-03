АЖД запустил дополнительный рейс по маршруту Баку-Агстафа-Баку

Учитывая растущий пассажирский спрос на маршруте Баку-Агстафа-Баку, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в праздничные дни задействовал на дополнительном рейсе высокоскоростной экспресс-поезд, состоящий из вагонов сидячего типа.

Учитывая растущий пассажирский спрос на маршруте Баку-Агстафа-Баку, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в праздничные дни задействовал на дополнительном рейсе высокоскоростной экспресс-поезд, состоящий из вагонов сидячего типа.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Согласно информации, 3 января поезд отправится с железнодорожного вокзала Баку в Агстафу в 23:55, а 4 января в 15:00 - из Агстафы в Баку.

Кроме того, поезда по маршруту Баку-Агстафа-Баку будут курсировать ежедневно по традиционному расписанию, а 3, 4, 5 и 6 января - с дополнительными рейсами.

Ознакомиться с расписанием поездов и приобрести билеты можно с помощью приложения ADY Mobile или на сайте www.ady.az.