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АЖД запускают пассажирские перевозки скоростным поездом в Газах

АЖД запускают пассажирские перевозки скоростным поездом в Газах АЖД запускают пассажирские перевозки скоростным поездом в Газах
Инфраструктура
5 июня 2025 г. 16:02
АЖД запускают пассажирские перевозки скоростным поездом в Газах

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) запускают пассажирские перевозки скоростным поездом в Газах.

Как сообщили Report в АЖД, в целях обеспечения удовлетворенности пассажиров с 15 июня маршрут скоростных поездов по направлению Баку-Агстафа-Баку продлевается до станции Газах.

Продажа билетов также стартует с 15 июня. Впервые по маршруту Баку-Газах-Баку будут курсировать современные одноэтажные поезда производства компании Stadler Rail Group.

Время в пути составит 5 часов 36 минут. Что касается графика движения, скоростные пассажирские поезда будут отправляться из Баку в Газах ежедневно в 08:00 и 18:00, прибывая в пункт назначения соответственно в 13:36 и 23:36. По направлению Газах-Баку поезда будут отправляться ежедневно в 08:00 и 16:20, прибывая на Бакинский железнодорожный вокзал в 13:29 и 21:49.

По маршруту будет применяться динамическая ценовая политика, и минимальная стоимость проезда в одну сторону из Баку в Газах на места стандартного класса составит 16,2 маната. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, через приложение ADY Mobile или на официальном сайте АЖД (https://ticket.ady.az).

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Версия на азербайджанском языке Bakıdan Qazaxa ilk dəfə sürətli qatarlarla sərnişin daşımalarına start verilir

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