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АЖД запускает бесплатный Wi-Fi на ряде железнодорожных станций Азербайджана 

АЖД запускает бесплатный Wi-Fi на ряде железнодорожных станций Азербайджана  ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) запускает бесплатную сеть Wi-Fi на железнодорожных станциях Баку, Короглу, Бакиханов, Сабунчи, Пиршаги, Сумгайыт, Гёран, Гянджа, Агстафа и Габала.
Инфраструктура
23 сентября 2024 г. 17:45
АЖД запускает бесплатный Wi-Fi на ряде железнодорожных станций Азербайджана 

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) запускает бесплатную сеть Wi-Fi на железнодорожных станциях Баку, Короглу, Бакиханов, Сабунчи, Пиршаги, Сумгайыт, Гёран, Гянджа, Агстафа и Габала.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджев.

По его словам, пассажиры смогут воспользоваться этой услугой уже с завтрашнего дня.

"Бесплатная сеть Wi-Fi будет доступна пассажирам в тестовом режиме в течение недели. Кроме того, АЖД с октября вводит бесплатную сеть Wi-Fi в поездах на внутренних маршрутах", - добавил А.Фараджев.

Представитель АЖД также сказал о проведенных переговорах со всеми тремя действующими в стране мобильными операторами для обеспечения устойчивости мобильной связи на железнодорожных рейсах: "Согласно договоренности, проведен мониторинг на маршрутах Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку, и операторы реализуют мероприятия для обеспечения устойчивости мобильной связи на названных маршрутах".

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Версия на английском языке Azerbaijan Railways launching free Wi-Fi at major train stations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı bəzi dəmiryol stansiyalarında ödənişsiz “Wi-Fi” şəbəkəsi olacaq

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