АЖД: За 3 года более 30 человек погибли или получили травмы, попав под поезд

АЖД: за последние 9 лет под колесами поездов погибли 14 человек, 31 получил серьезные травмы

За последние 3 года в охранных зонах "Азербайджанских железных дорог" в результате несчастных случаев погибли или получили тяжелые травмы более 30 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы АЖД Бахтияр Гаджиев.

"Только за последние 3 года было зафиксировано 67 случаев сбоя графика движения поездов из-за экстренного торможения, вызванного внезапным появлением людей на путях. Особенно опасная ситуация сложилась для граждан, проживающих на территории между линиями Нариманов–Бёюк Шор и Баку пассажирский–Кешля. Учитывая, что эта территория окружена железнодорожными путями с обеих сторон, доступ машин скорой помощи, пожарных и других аварийно-восстановительных служб туда практически невозможен. Это означает, что проживающие там люди постоянно находятся под серьезной угрозой. В случае пожара или другой аварийной ситуации невозможность доступа экстренных служб может привести к расширению масштаба бедствия и, к сожалению, к человеческим жертвам", - отметил он.

По словам представителя АЖД, на этой территории расположен 161 незаконно построенный дом: "Эти дома не имеют документов и построены нелегально. В них проживают 156 семей, всего 543 человека. Исследование показывает, что проживающие там лица представляют 40 городов и районов Азербайджана. Из них только 12 семей являются бывшими вынужденными переселенцами. У 54 семей есть жилье по другому адресу. 11 человек сдают свои дома в этом районе в аренду".

Гаджиев подчеркнул, что за последние 3 года на территориях, расположенных в охранной зоне железной дороги, произошло множество несчастных случаев, более 30 человек погибли или получили тяжелые травмы. "Пожарные машины и машины скорой помощи не могут попасть на эту территорию", - добавил он.