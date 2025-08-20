О нас

АЖД: За 7 месяцев поезда 27 раз сталкивались с домашним скотом

Инфраструктура
20 августа 2025 г. 11:16
За период с января по июль текущего года поезда "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) 27 раз сталкивались с бесхозно выпущенным домашним скотом.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в результате таких происшествий животные погибают, поездам наносится ущерб, а машинисты вынуждены применять экстренное торможение, что создает риск для жизни пассажиров. Владельцы этих животных подвергаются штрафам в соответствии с законодательством.

По данным железнодорожного ведомства, ограждения, установленные АЖД вдоль железнодорожных путей, проходящих через густонаселенные территории, не всегда способны предотвратить подобные случаи безответственного поведения.

"Согласно требованиям закона "О дорожном движении", запрещается перегонять скот через железнодорожные пути в неустановленных местах, в темное время суток и при ограниченной видимости. Для безопасного пересечения железнодорожных путей стадо скота должно быть разделено на группы", - напомнили в АЖД.

Версия на азербайджанском языке ADY: 7 ayda qatarlar təsərrüfat heyvanları ilə 27 dəfə toqquşub

Последние новости

