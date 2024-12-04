АЖД: За 11 месяцев на железных дорогах в Азербайджане произошло 16 столкновений

В январе-ноябре этого года на железных дорогах в Азербайджане произошло 16 столкновений, вызванных внезапным появлением людей на путях.

В январе-ноябре этого года на железных дорогах в Азербайджане произошло 16 столкновений, вызванных внезапным появлением людей на путях.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в результате этих инцидентов 11 человек погибли, шестеро получили ранения.

В ведомстве отметили, что проводят просветительскую работу в школах и жилых районах, расположенных вблизи железных дорог, а также усиливают меры безопасности на инфраструктуре.

"Аварии на железной дороге часто происходят из-за невнимательности пешеходов и водителей автомобилей. Современные поезда более быстрые и бесшумные. Поэтому пешеходам рекомендуется переходить железнодорожные пути по специально отведенным переходам", - призвали в АЖД.