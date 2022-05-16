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АЖД выплатит единовременное пособие некоторым сотрудникам

АЖД выплатит единовременное пособие некоторым сотрудникам ЗАО "Азербайджанские железные дороги" предусматривает выплату единовременного пособия в 5-кратном размере должностного (тарифного) оклада для сотрудников, оставшихся без работы и подверженных риску увольнения.
Инфраструктура
16 мая 2022 г. 14:51
АЖД выплатит единовременное пособие некоторым сотрудникам

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" предусматривает выплату единовременного пособия в 5-кратном размере должностного (тарифного) оклада для сотрудников, оставшихся без работы и подверженных риску увольнения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО.

В структуре отметили, что с соответствующими государственными структурами были проведены переговоры с целью оказания необходимой поддержки в обеспечении дальнейшей занятости сотрудников, оставшихся без работы и подверженных риску увольнения, достигнута договоренность о привлечении этих сотрудников к соответствующей работе центром занятости DOST.

В структуре отметили, что при переходе бездействующих сотрудников в новую структуру будет обеспечена выплата заработной платы, близкой или превышающей заработную плату, которую они получат при простое (в размере двух третей тарифной (должностной) зарплаты). Кроме того, при переходе указанных сотрудников в центр занятости DOST им планируется выплатить единовременное пособие в размере 5- кратного должностного (тарифного) оклада", - сообщили в АЖД.

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Версия на азербайджанском языке ADY bəzi əməkdaşlarına birdəfəlik müavinət ödəyəcək

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