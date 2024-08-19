АЖД выделило стипендии азербайджанским студентам Российского университета транспорта

15:29

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) выделило стипендии студентам, которые будут учиться в Российском университете транспорта (РУТ).

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, сегодня в учреждении прошла встреча со студентами, поступившими в РУТ на 2024-2025 учебный год и победившими в стипендиальной программе АЖД.

Целью встречи было повышение мотивации студентов, информирование об ожиданиях от них в будущем.

Данная стипендиальная программа действует с 2023 года. АЖД в рамках сотрудничества с университетом предоставляет ежемесячные стипендии студентам, которые будут учиться в РУТ, создает условия для участия в программе стажировок и для трудоустройства.

РУТ, в свою очередь, покрывает ежегодную плату за обучение азербайджанских студентов, предоставляет им общежитие, а также предлагает дополнительный факультет для изучения русского языка.