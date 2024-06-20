АЖД выделили для пассажиров задержавшегося рейса Агстафа-Баку бесплатные автобусы и поезда

Пассажирский поезд №705, отправившийся из Агстафы в Баку 19 июня в 17:30, при движении в направлении станций Дялляр и Горан более чем на два часа остался в пути из-за технической неисправности в связи с подачей электроэнергии.

Пассажирский поезд №705, отправившийся из Агстафы в Баку 19 июня в 17:30, при движении в направлении станций Дялляр и Горан более чем на два часа остался в пути из-за технической неисправности в связи с подачей электроэнергии.

Как передает Report , об этом сообщило ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в социальной сети.

Согласно информации, из-за возникших задержек от станции Гаджигабул были выделены бесплатные автобусы для перевозки пассажиров в Баку.

Кроме того, были выделены бесплатные автобусы от круга "20 Января" в направлении поселков Зыг и Байыл, а также организованы дополнительные железнодорожные рейсы по маршрутам Баку-Хырдалан-Сумгайыт и Баку-Пиршагы-Сумгайыт.

"АЖД приносит извинения своим пассажирам за возникшую проблему и работает над комплексными мерами, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем", - говорится в сообщении ведомства.