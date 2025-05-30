АЖД вводит дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

АЖД вводит дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с растущим спросом пассажиров назначило дополнительные рейсы 31 мая и 1 июня по маршруту Баку-Агстафа-Баку .

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, поездами Баку-Агстафа-Баку можно путешествовать ежедневно в обоих направлениях по обычному графику.

"Информацию о расписании движения и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на нашем сайте (www.ady.az), через приложение ADY Mobile или круглосуточном контактном центре 1822", - отмечается в сообщении.



