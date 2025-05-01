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АЖД вводит дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

АЖД вводит дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительные рейсы с 9 по 11 мая по линии Баку-Агстафа-Баку в связи с растущим спросом пассажиров.
Инфраструктура
1 мая 2025 г. 19:06
АЖД вводит дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с растущим спросом пассажиров назначило дополнительные рейсы на 9-11 мая по маршруту Баку-Агстафа-Баку .

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, поездами Баку-Агстафа-Баку можно путешествовать ежедневно в обоих направлениях по традиционному графику.

"Информацию о расписании движения и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на нашем сайте (www.ady.az), через приложение ADY Mobile или в Контактном центре 1822, работающем 24/7", - отмечается в сообщении.

 
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Версия на азербайджанском языке Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

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