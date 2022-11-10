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АЖД: Все турникеты на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут принимать бесконтактную оплату

АЖД: Все турникеты на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут принимать бесконтактную оплату В связи с усовершенствованием системы бесконтактной оплаты в электропоездах, курсирующих по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) продолжает совместную работу с Международным банком Азербайджана (МБА) и к
Инфраструктура
10 ноября 2022 г. 16:00
АЖД: Все турникеты на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут принимать бесконтактную оплату

В связи с усовершенствованием системы бесконтактной оплаты в электропоездах, курсирующих по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) продолжает совместную работу с Международным банком Азербайджана (МБА) и компанией Visa, являющимися партнерами по этому проекту.

Об этом Report сообщили в АЖД.

С МБА достигнута договоренность о закупке 100 дополнительных валидаторов, начиная с первого квартала следующего года, а также закупке и установке 250 новых валидаторов в течение следующего года в целях применения на всех турникетах системы бесконтактной оплаты.

При поддержке Центробанка Азербайджана и в рамках совместного партнерства Visa, МБА и АЖД впервые в сфере общественного транспорта страны система бесконтактных платежей была запущена в июне 2021 года в электропоездах, курсирующих по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

В настоящее время на 14 станциях Абшеронской кольцевой железнодорожной линии пассажиры могут расплачиваться как бумажными билетами и картами АЖД, так и любыми банковскими картами, поддерживающими бесконтактную оплату. По состоянию на октябрь этого года доля платежей, совершенных банковскими картами, составила 16% от общего объема платежей.

Впервые в секторе общественного транспорта Азербайджана в рамках проекта бесконтактных платежей будет доступна оплата посредством Google Pay и Apple Pay. В настоящее время оплата посредством этих сервисов находится на стадии тестирования. Успешно завершена интеграция в сервисы Google Pay и Apple Pay для пользователей карт Visa. Для того, чтобы сервисом могли воспользоваться владельцы MasterCard, проводится работа по специальной технической интеграции между МБА и другими партнерами. Сообщается, что техническая интеграция будет завершена в ближайшее время.

После того, как фаза тестирования оплаты посредством Google Pay и Apple Pay будет полностью завершена и завершится техническая интеграция, АЖД предоставит пассажирам подробную информацию.

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Версия на азербайджанском языке ADY: "Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə bütün turniketlər təmassız ödənişi qəbul edəcək"

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