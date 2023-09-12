АЖД возобновляет утренний рейс по Абшеронской кольцевой железной дороге

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняло решение о возобновлении с 15 сентября движения поезда, отправляющегося из Сумгайыта в направлении Пиршаги в 07:50.

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняло решение о возобновлении с 15 сентября движения поезда, отправляющегося из Сумгайыта в направлении Пиршаги в 07:50.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, в связи с восстановлением данного рейса в расписании движения был внесен ряд изменений.

По новому графику отменяются рейсы из Сумгайыта в 06:35, из Баку в 07:30 в Хырдаланском направлении, из Сумгайыта в 08:15 в Пиршагинском направлении. Возобновляется движение поезда из Сумгайыта в 07:50 в Пиршагинском направлении, который прибывает в Баку в 08:42.