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АЖД: Возобновлено движение поездов после серьезных последствий паводка

АЖД: Возобновлено движение поездов после серьезных последствий паводка Паводок в результате интенсивных осадков, выпавших этой ночью, вызвал серьезные последствия на железнодорожной станции Зарат и пункте Гилязи-Зарат отрезка Биладжари-Ялама.
Инфраструктура
30 августа 2023 г. 17:04
АЖД: Возобновлено движение поездов после серьезных последствий паводка

Паводок в результате интенсивных осадков, выпавших этой ночью, вызвал серьезные последствия на железнодорожной станции Зарат и пункте Гилязи-Зарат отрезка Биладжари-Ялама.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Сообщается, что в результате нанесен ущерб инфраструктуре, возникли паузы в движении поездов.

С целью обеспечения безопасности и беспрерывности движения на территорию были привлечены специальная техника и рабочая сила. В короткие сроки последствия были устранены, возобновлено движение грузовых составов.

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Версия на азербайджанском языке ADY: "Selin yaratdığı fəsadlardan sonra qatarların hərəkəti bərpa edilib"

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