АЖД: Возобновлено движение поездов после серьезных последствий паводка

Паводок в результате интенсивных осадков, выпавших этой ночью, вызвал серьезные последствия на железнодорожной станции Зарат и пункте Гилязи-Зарат отрезка Биладжари-Ялама.

Паводок в результате интенсивных осадков, выпавших этой ночью, вызвал серьезные последствия на железнодорожной станции Зарат и пункте Гилязи-Зарат отрезка Биладжари-Ялама.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Сообщается, что в результате нанесен ущерб инфраструктуре, возникли паузы в движении поездов.

С целью обеспечения безопасности и беспрерывности движения на территорию были привлечены специальная техника и рабочая сила. В короткие сроки последствия были устранены, возобновлено движение грузовых составов.