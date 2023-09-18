АЖД вносят изменения в расписание поездов, курсирующих по регионам

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с началом осенне-зимнего сезона с 1 октября вносит изменения в график движения пассажирских поездов по регионам.

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с началом осенне-зимнего сезона с 1 октября вносит изменения в график движения пассажирских поездов, курсирующих по регионам.

Как сообщает Report, поезда из регионов будут отправляться раньше, чтобы пассажиры соответственно могли быстрее добраться до столицы.

Так, согласно обновленному графику, поезд, следующий по маршруту Агстафа-Баку, будет отправляться в 17:30, на 40 минут раньше обычного графика, и прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:35.

Скоростной пассажирский поезд по маршруту Габала-Баку будет отправляться в 19:00, на 30 минут раньше, чем обычно. Поезд прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:20.

Кроме того, в связи с тем, что скоростной пассажирский поезд, курсирующий по маршруту Баку-Агстафа (отправляется в 08:45), теперь будет делать остановку на станции Далляр Шамкирского района, время прибытия в Агстафу переносится с 13:42 до 13:46.