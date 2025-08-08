АЖД вносит изменения в график движения поездов по Абшеронской кольцевой в выходные

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" вносит изменения в график движения поездов по Абшеронской кольцевой в выходные.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" вносит изменения в график движения поездов по Абшеронской кольцевой в выходные.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, нововведения, планируемые в связи с ремонтными работами на участке Баку-Кешля, вступят в силу с 9 августа.

Ниже приведено время отправления поездов по соответствующим маршрутам:

Баку – Хырдалан – Сумгайыт: 08:55, 09:15, 17:20, 18:20, 18:55, 19:45, 20:30

Сумгайыт – Хырдалан – Баку: 07:45, 08:00, 09:00, 09:40, 18:02, 18:45, 19:30

Баку – Пиршаги – Сумгайыт: 07:00, 08:00, 08:45, 09:10, 09:50, 10:50, 11:50, 16:50, 17:40, 18:25, 19:00, 19:25, 20:20, 21:00, 22:00, 23:00.

Сумгайыт – Пиршаги – Баку: 06:45, 07:25, 08:00, 08:45, 09:52, 10:20, 11:00, 11:30, 12:05, 17:00, 18:20, 19:20, 19:55, 20:20, 21:00, 22:00.

"В связи с ремонтными работами на некоторых рейсах могут наблюдаться кратковременные задержки. Просим пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.