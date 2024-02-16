АЖД внес изменения в график движения поездов на Абшеронской кольцевой линии

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) оптимизирует график движения по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии в часы пик с целью комфортной и безопасной перевозки большего количества пассажиров.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) оптимизирует график движения по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии в часы пик с целью комфортной и безопасной перевозки большего количества пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Было отмечено, что обновленное расписание движения позволит добавить еще четыре вагона к экспресс-поезду Баку-Сумгайыт-Баку, который будет курсировать в общей сложности с 11 вагонами. Это, в свою очередь, обеспечит комфортное путешествие еще тысяч пассажиров в часы пик.

Изменения в график движения внесены с учетом отзывов и предложений пассажиров, и вступят в силу с 22 февраля.