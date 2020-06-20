Societe Generale разработала для АЖД программу

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приступает к внедрению международного стандарта ISO 45001:2018 "Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда".

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Основной целью применения этого стандарта является повышение уровня безопасности условий труда сотрудников АЖД. В связи с этим 25 сотрудников АЖД привлечены к онлайн-тренингам.

Тренинги проводятся экспертами известной компании "Societe Generale De Surveillance" (SGS). По итогам тренингов, которые будут длиться несколько дней, будут подготовлены внутренние аудиторы для контроля над процессом внедрения стандарта ISO 45001:2018. В тренингах принимают участие сотрудники Департамента обеспечения горюче-смазочными маслами и других структурных подразделений АЖД.

АЖД планирует в ближайшем будущем получить сертификат соответствия стандарту ISO 45001:2018.

Помимо обеспечения безопасных условий труда, стандарт ISO 45001:2018 включает в себя требования к соблюдению законов в сфере охраны и безопасности труда, сокращению расходов и предотвращению снижения эффективности в связи с производственными авариями и профессиональными заболеваниями, оценке и управлению рисками.