АЖД: В связи с ремонтными работами отменяются некоторые рейсы по Абшеронскому кольцевому маршруту

В связи с ремонтными работами, проводимыми на участке Баку-Кешля, 7 августа отменяются некоторые вечерние рейсы по Абшеронскому кольцевому железнодорожному маршруту.

Об этом сообщили Report в АЖД.

Согласно информации, отменяются рейсы Баку–Хырдалан в 17:47, Сумгайыт–Баку (через Хырдалан) в 17:50, Баку–Сумгайыт (экспресс) в 18:10, Хырдалан–Баку в 18:20, Сумгайыт–Баку (экспресс) в 19:02 и Сумгайыт–Баку (через Хырдалан) в 19:27.

В связи с ремонтными работами на некоторых рейсах могут наблюдаться кратковременные задержки.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам.