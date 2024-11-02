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АЖД: В соцсетях появились фейковые аккаунты под названием ADY Kart

АЖД: В соцсетях появились фейковые аккаунты под названием ADY Kart В социальных сетях появились фейковые аккаунты под названием ADY Kart (Azərbaycan Dəmir Yolları).
Инфраструктура
2 ноября 2024 г. 21:46
АЖД: В соцсетях появились фейковые аккаунты под названием ADY Kart

В социальных сетях появились фейковые аккаунты под названием ADY (Azərbaycan Dəmir Yolları) Kart.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отмечается, что эти страницы вводят в заблуждение пользователей и похищают данные их банковских карт, распространяя ложную информацию о "смарт-картах по цене первоначальной продажи с предложением неограниченных поездок в течение года".

"Убедитесь, что вы отслеживаете официальные страницы АЖД. Проверяйте надежность аккаунта перед тем, как делиться личной информацией. Получайте информацию только из официальных источников. Давайте вместе бороться с киберпреступностью. При обнаружении подозрительных случаев немедленно свяжитесь с соответствующими органами и ни в коем случае не делитесь данными своих банковских карт с мошенниками", - сообщили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке ADY: Sosial mediada saxta səhifələr istifadəçiləri aldadır, bank kartı məlumatlarını mənimsəyir

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