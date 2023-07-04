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АЖД: в расписании поездов возможны отклонения

АЖД: в расписании поездов возможны отклонения Для проведения технической диагностики частично снижена скорость движения поездов, в связи с этим в расписании движения поездов могут наблюдаться некоторые отклонения.
Инфраструктура
4 июля 2023 г. 07:05
АЖД: в расписании поездов возможны отклонения

Для проведения технической диагностики частично снижена скорость движения поездов, в связи с этим в расписании движения поездов могут наблюдаться некоторые отклонения.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, ведомство проводит комплексную проверку железнодорожной инфраструктуры в связи с произошедшим землетрясением.

"Сразу после землетрясения, произошедшего в Каспийском море 4 июля около 00:01, Комиссия по чрезвычайным ситуациям АЖД в течение ночи начала технический осмотр всех объектов инфраструктуры, было проверено состояние искусственных инженерных сооружений (мосты, переходы, туннели и т. д.). В настоящее время процесс продолжается.

В связи с проводимой технической диагностикой в ​​дорожной инфраструктуре частично снижена скорость движения поездов, в связи с этим в расписании движения поездов могут наблюдаться некоторые отклонения", - добавили в АЖД.

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Версия на азербайджанском языке ADY: Qatarların qrafikində kənaraçıxmalar müşahidə oluna bilər

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