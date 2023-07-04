АЖД: в расписании поездов возможны отклонения

Для проведения технической диагностики частично снижена скорость движения поездов, в связи с этим в расписании движения поездов могут наблюдаться некоторые отклонения.
Об этом
Согласно информации, ведомство проводит комплексную проверку железнодорожной инфраструктуры в связи с произошедшим землетрясением.
"Сразу после землетрясения, произошедшего в Каспийском море 4 июля около 00:01, Комиссия по чрезвычайным ситуациям АЖД в течение ночи начала технический осмотр всех объектов инфраструктуры, было проверено состояние искусственных инженерных сооружений (мосты, переходы, туннели и т. д.). В настоящее время процесс продолжается.
В связи с проводимой технической диагностикой в дорожной инфраструктуре частично снижена скорость движения поездов, в связи с этим в расписании движения поездов могут наблюдаться некоторые отклонения", - добавили в АЖД.