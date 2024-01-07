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АЖД в праздничные дни запустил 36 дополнительных рейсов в регионы

АЖД в праздничные дни запустил 36 дополнительных рейсов в регионы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в праздничные дни запустило 36 дополнительных рейсов в регионы.
Инфраструктура
7 января 2024 г. 17:16
АЖД в праздничные дни запустил 36 дополнительных рейсов в регионы

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в праздничные дни запустило 36 дополнительных рейсов в регионы.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в целях обеспечения безопасного, своевременного и удобного передвижения населения в регионы в новогодние праздники с 31 декабря по 7 января ЗАО работало в усиленном режиме.

В связи с растущим пассажиропотоком дополнительные рейсы ежедневно были запущены по маршруту Баку-Габала-Баку, на линии было обслужено более 3000 пассажиров.

Также по маршруту Баку-Агстафа-Баку ежедневно в обоих направлениях было запущено 24 дополнительных рейса, обслужено более 10 000 пассажиров.

Всего за праздничные дни по внутренним направлениям было совершено 13 314 рейса.

В последнюю неделю 2023 года пассажиропоток на рейсах АЖД достиг исторического рекорда – 7 млн пассажиров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bayram günlərində bölgələrə əlavə 36 qatar reysi təyin edilib

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