АЖД: В праздничные дни в Агстафу и Габалу увеличено количество поездов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в целях удовлетворения растущего пассажиропотока в связи с праздничными днями назначило дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 26, 27, 28, 29, 30 июня и 1, 2 июля.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в целях удовлетворения растущего пассажиропотока в связи с праздничными днями назначило дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 26, 27, 28, 29, 30 июня и 1, 2 июля.

Report сообщает об этом со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, поезд, отправляющийся с Бакинского железнодорожного вокзала в 08:25, прибудет в Агстафу в 13:20, а поезд, отправляющийся из Агстафы в 16:00 по направлению Агстафа-Баку, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 20:55.

Стоимость проезда по маршруту Баку-Агстафа составляет 17 манатов, Баку-Товуз - 16 манатов, Баку-Гянджа - 15 манатов.

Напомним, что с 3 июля скоростные пассажирские поезда по маршруту Баку-Агстафа-Баку будут курсировать в соответствии с новым графиком движения. Поезд, отправляющийся ежедневно в 08:45 с Бакинского железнодорожного вокзала в Агстафу, прибывает в 13:42. Поезд, отправляющийся из Агстафы в обратном направлении в 18:15, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 23:15.

Кроме того, в праздничные дни по направлению Баку-Габала-Баку назначено в общей сложности 10 дополнительных поездных рейсов. Скоростной пассажирский поезд, отправляющийся 26, 27, 28, 29 и 30 июня дополнительным рейсом Баку-Габала-Баку с Бакинского железнодорожного вокзала в 07:30, прибудет в Габалу в 10:50, а поезд, отправляющийся с Габалинского железнодорожного вокзала в 19:30 в обратном направлении, прибудет в Габалу в 22:50.

Стоимость проезда в одну сторону по маршруту составляет 14 манатов.

Отметим, что с 26 июня по 2 июля поезда, курсирующие по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, будут курсировать в традиционном порядке в соответствии с графиком нерабочих дней.