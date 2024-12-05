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АЖД: В этом году зафиксировано 45 фактов забрасывания поездов камнями

АЖД: В этом году зафиксировано 45 фактов забрасывания поездов камнями В 2024 году зарегистрировано 45 фактов забрасывания камнями движущихся пассажирских и грузовых поездов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Инфраструктура
5 декабря 2024 г. 15:52
АЖД: В этом году зафиксировано 45 фактов забрасывания поездов камнями

В 2024 году зарегистрировано 45 фактов забрасывания камнями движущихся пассажирских и грузовых поездов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

В ведомстве отметили, что подобные действия создают угрозу для жизни пассажиров и поездной бригады, наносят серьезный ущерб подвижному составу, а также приводят к вынужденным остановкам поездов и сбоям в расписании.

"Лица, совершающие эти противоправные действия, выявляются и привлекаются к ответственности в соответствии с законом. Поскольку в большинстве случаев виновниками оказываются несовершеннолетние, АЖД рекомендует родителям проводить разъяснительные беседы с детьми. Напоминаем, что забрасывание поездов камнями является преступлением", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bu il ADY-nin sərnişin və yük qatarlarına 45 dəfə daş atılıb

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