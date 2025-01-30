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АЖД: В 2024 году зафиксировано 46 случаев опасных действий в отношении пассажирских и грузовых поездов

АЖД: В 2024 году зафиксировано 46 случаев опасных действий в отношении пассажирских и грузовых поездов В 2024 году было зафиксировано 46 случаев, когда лица бросали камни в движущиеся пассажирские и грузовые поезда.
Инфраструктура
30 января 2025 г. 18:27
АЖД: В 2024 году зафиксировано 46 случаев опасных действий в отношении пассажирских и грузовых поездов

В 2024 году было зафиксировано 46 случаев, когда лица бросали камни в движущиеся пассажирские и грузовые поезда.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, в результате этих дейтсвий были повреждены окна поездов, создана угроза жизни пассажиров, а в некоторых случаях из-за экстренного торможения поезда произошли задержки в графике движения.

Лица, причинившие ущерб поездам, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Азербайджана. Родители несовершеннолетних, бросавших камни в поезда, выявляются и оштрафованы за причиненный ущерб.

"АЖД призывает жителей, проживающих вблизи железнодорожных путей, соблюдать меры безопасности. Родителям необходимо просвещать своих детей об этом и удерживать их от подобных противоправных действий", - говорится в сообщении организации.

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Версия на азербайджанском языке ADY: Ötən il sərnişin və yük qatarlarına 46 dəfə daş atılıb

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