АЖД: В 2024 году зафиксировано 46 случаев опасных действий в отношении пассажирских и грузовых поездов

В 2024 году было зафиксировано 46 случаев, когда лица бросали камни в движущиеся пассажирские и грузовые поезда.

В 2024 году было зафиксировано 46 случаев, когда лица бросали камни в движущиеся пассажирские и грузовые поезда.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, в результате этих дейтсвий были повреждены окна поездов, создана угроза жизни пассажиров, а в некоторых случаях из-за экстренного торможения поезда произошли задержки в графике движения.

Лица, причинившие ущерб поездам, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Азербайджана. Родители несовершеннолетних, бросавших камни в поезда, выявляются и оштрафованы за причиненный ущерб.

"АЖД призывает жителей, проживающих вблизи железнодорожных путей, соблюдать меры безопасности. Родителям необходимо просвещать своих детей об этом и удерживать их от подобных противоправных действий", - говорится в сообщении организации.