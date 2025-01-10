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АЖД в 2024 году перевез 18,5 млн тонн грузов

АЖД в 2024 году перевез 18,5 млн тонн грузов "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2024 году перевезли 18,5 млн тонн грузов в транзитном, экспортном, импортном и внутреннем режимах.
Инфраструктура
10 января 2025 г. 14:02
АЖД в 2024 году перевез 18,5 млн тонн грузов

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2024 году перевезли 18,5 млн тонн грузов в транзитном, экспортном, импортном и внутреннем режимах.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, объем транзитных грузов вырос на 5,7% по сравнению с 2023 годом, до 7,3 млн тонн. Импортные перевозки увеличились на 10% и достигли 5,2 млн тонн.

Основным направлением транзита стал маршрут Восток-Запад, по которому перевезено 3,2 млн тонн грузов. Основную долю в транзитных перевозках составили нефть и нефтепродукты — 2,8 млн тонн, что на 11% больше, чем годом ранее. Рост также зафиксирован в перевозках металлов (+8%) и продукции из древесины (+26%).

Импортные грузы включали нефть и нефтепродукты (+89%), продукцию химической промышленности (+12%) и уголь (+52%).

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