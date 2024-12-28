АЖД в 2024 году начали внедрение единой электронной накладной при грузоперевозках

Коносамент - Грузовая роспись

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в этом году приступило к внедрению единой электронной накладной ЦИМ/СМГС, что ускоряет международные грузоперевозки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Согласно информации, данное решение позволяет заменить несколько документов, ускоряет и упрощает прохождение таможенных процедур, снижает риски, которые могут возникнуть при пересечении грузами границы, а также способствует развитию международной торговли и укреплению экономических связей между странами.

АЖД также подчеркивает, что в 2024 году общество продолжило процесс модернизации инфраструктуры и информационных систем для оптимизации управления грузоперевозками и их мониторинга в режиме реального времени.