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АЖД в 2024 году начали внедрение единой электронной накладной при грузоперевозках

АЖД в 2024 году начали внедрение единой электронной накладной при грузоперевозках Коносамент - Грузовая роспись
Инфраструктура
28 декабря 2024 г. 11:14
АЖД в 2024 году начали внедрение единой электронной накладной при грузоперевозках

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в этом году приступило к внедрению единой электронной накладной ЦИМ/СМГС, что ускоряет международные грузоперевозки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Согласно информации, данное решение позволяет заменить несколько документов, ускоряет и упрощает прохождение таможенных процедур, снижает риски, которые могут возникнуть при пересечении грузами границы, а также способствует развитию международной торговли и укреплению экономических связей между странами.

АЖД также подчеркивает, что в 2024 году общество продолжило процесс модернизации инфраструктуры и информационных систем для оптимизации управления грузоперевозками и их мониторинга в режиме реального времени.

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