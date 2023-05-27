АЖД увеличит количество рейсов по маршруту Баку-Габала-Баку

С 3 июня ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) увеличит количество рейсов по направлению Баку-Габала-Баку в связи с ростом пассажиропотока в летние месяцы.
Об этом Report сообщили в ЗАО.
Начиная с этой даты поезда будут отправляться из Баку по субботам и воскресеньям в 08:00 и прибывать в Габалу в 11:20. А по маршруту Габала-Баку поезда будут отправляться по субботам и воскресеньям в 19:00 и прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:20.
Стоимость проезда в одну сторону составляет 14 манатов для стандартного класса, 31 манат для бизнес-класса и 93 маната для первого класса.
Билеты можно приобрести в кассах Бакинского железнодорожного вокзала или онлайн на