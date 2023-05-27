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АЖД увеличит количество рейсов по маршруту Баку-Габала-Баку

АЖД увеличит количество рейсов по маршруту Баку-Габала-Баку С 3 июня ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) увеличит количество рейсов по направлению Баку-Габала-Баку в связи с увеличение пассажиропотока в летние месяцы.
Инфраструктура
27 мая 2023 г. 16:39
АЖД увеличит количество рейсов по маршруту Баку-Габала-Баку

С 3 июня ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) увеличит количество рейсов по направлению Баку-Габала-Баку в связи с ростом пассажиропотока в летние месяцы.

Об этом Report сообщили в ЗАО.

Начиная с этой даты поезда будут отправляться из Баку по субботам и воскресеньям в 08:00 и прибывать в Габалу в 11:20. А по маршруту Габала-Баку поезда будут отправляться по субботам и воскресеньям в 19:00 и прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:20.

Стоимость проезда в одну сторону составляет 14 манатов для стандартного класса, 31 манат для бизнес-класса и 93 маната для первого класса.

Билеты можно приобрести в кассах Бакинского железнодорожного вокзала или онлайн на сайте АЖД.

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