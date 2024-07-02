АЖД увеличили пассажироперевозки на 20%

За январь-июнь этого года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" перевезло 3 849 804 пассажира, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-июнь этого года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезло 3 849 804 пассажира, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Согласно информации, за 6 месяцев по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии было доставлено 3 666 518 (на 19% больше, чем год назад), по маршруту Баку-Агстафа-Баку - 160 799 (на 30% больше), а по маршруту Баку-Габала-Баку - 22 487 пассажиров (в 2,5 раза больше).

За указанный период уровень заполняемости поездов, курсирующих по маршруту Баку-Агстафа-Баку, составил 92% (90% за 6 месяцев прошлого года), по маршруту Баку-Габала-Баку - 61% (50% за аналогичный период прошлого года). Более 10% пассажиров, путешествующих по направлению Баку-Габала-Баку, и более 7% по маршруту Баку-Агстафа-Баку были иностранными туристами.

С 14 июня по линии Баку-Агстафа-Баку двумя новыми поездами "Stadler", недавно сданными в эксплуатацию, за последние 17 дней было перевезено более 16 тысяч пассажиров.

За первые 6 месяцев года всего было выполнено 9 265 рейсов по пассажирским перевозкам. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7610 рейсов в прошлом году).

Прогноз по пассажирским перевозкам на январь-июнь 2024 года был перевыполнен, то есть выполнен на 101%.