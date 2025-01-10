АЖД увеличили грузоперевозки по коридору Север-Юг на 28%

В 2024 году объем транзитных грузоперевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) по международному транспортному коридору Север-Юг увеличился в годовом сравнении на 28%, составив 814 тысяч тонн, работа по реализации стратегического потенциала корид

В 2024 году объем транзитных грузоперевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) по международному транспортному коридору Север-Юг увеличился в годовом сравнении на 28%, составив 814 тысяч тонн, работа по реализации стратегического потенциала коридора продолжается.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

В прошлом году Азербайджан значительно расширил сотрудничество с соседними странами и международными финансовыми институтами для развития этого стратегически важного коридора, соединяющего Северную Европу и Россию с Индийским океаном.

В сентябре АЖД подписали кредитное соглашение с Азиатским банком развития на сумму 131,5 млн долларов для модернизации железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама.

В декабре между Азербайджаном и Россией было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере транзитных грузоперевозок по коридору, включая железнодорожные перевозки. Основная цель соглашения – развитие железнодорожной инфраструктуры и увеличение потенциала западного маршрута Север-Юг.

Также в декабре руководство АЖД посетило Иран, где обсуждались этапы реализации проекта терминала в иранской Астаре. Завершение работ на терминале планируется до конца 2025 года. Особое внимание уделено расширению деятельности ООО "Южный грузовой терминал", которое управляет терминалами Астара в Азербайджане и Иране.

В 2024 году завершена реконструкция грузового терминала Астара в Азербайджане – было обновлено грузовое хранилище, терминал оснащен необходимым техническим оборудованием и камерами безопасности, а новый таможенный пункт – весами и высокоскоростным интернетом. Терминал теперь предоставляет услуги мультимодальных перевозок и использует льготные тарифы для перевалки грузов. Это позволило увеличить транзитные перевозки по коридору Север-Юг на 10-15% к концу 2024 года. Планируется дальнейшее увеличение объема перевозок после ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Астара-Решт.