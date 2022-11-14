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АЖД привлекала дополнительные вагоны для перевозки аграрной продукции

АЖД привлекала дополнительные вагоны для перевозки аграрной продукции ЗАО "Азербайджанские железные дороги" увеличило количество вагонов для перевозки сельскохозяйственной продукции в российском направлении.
Инфраструктура
14 ноября 2022 г. 12:10
АЖД привлекала дополнительные вагоны для перевозки аграрной продукции

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" увеличило количество вагонов для перевозки сельскохозяйственной продукции в российском направлении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Согласно информации, рост перевозок в северном направлении был отмечен в связи с поставками сезонных фруктов, включая хурму и яблоки. При этом в связи с плотностью, возникшей в движении в российском направлении как местного, так и транзитного автотранспорта, АЖД также привлечена к перевозке сельхозгрузов.

В целом, для перевозки по железной дороге было задействовано 358 вагонов. Для перевозки сельскохозяйственной продукции дополнительно было привлечено 30 вагонов, эксплуатируемых на других маршрутах.

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