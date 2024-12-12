АЖД: Строительство терминала в Астаре увеличит грузоперевозки до 4 млн тонн

АЖД: Строительство терминала в Астаре увеличит грузоперевозки до 4 млн тонн

В следующем году планируются грузоперевозки не только по направлению Север-Юг, но и Юг-Север.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, представители АЖД ведут переговоры с представителями железнодорожных управлений России и Ирана по Международному транспортному коридору "Север-Юг".

"На следующей неделе ожидается встреча с представителями иранских железных дорог. Работы на железнодорожном грузовом терминале "Астара" находятся на завершающей стадии. Согласно плану действий, строительство терминала завершится в следующем году, что позволит увеличить пропускную способность в этом направлении до 4 млн тонн", - сказал он.

Рустамов добавил, что этот вопрос также обсуждался на встрече с руководством российских железных дорог в Ташкенте в прошлом месяце.