АЖД стал членом Координационного совета по Транссибирским перевозкам

В столице Казахстана Нур-Султане проходит XXVIII пленарное заседание Международной ассоциации "Координационный совет по Транссибирским перевозкам" (КСТП).

Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги", в мероприятии принимает участие делегация во главе с председателем АЖД Джавидом Гурбановым.

В ходе заседания был заслушан доклад председателя КСТП, гендиректора ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозёрова на тему "Евразийские транспортные маршруты: развитие транзитного потенциала".

Затем участники мероприятия обсудили отчеты о выполнении решений 27-го пленарного заседания КСТП, доклады заместителей председателя Совета, развитие железнодорожных коридоров в сообщении Азия-Европа, практику и проблемы организации и осуществления перевозок грузов в составе контейнерных поездов в сообщении Азия-Европа, развитие линейного сервиса и интермодальных перевозок, цифровизацию на транспорте и в логистике, внедрение интеллектуальных систем и технологий, проекты КСТП "Электронный поезд" и "Интеграционная цифровая платформа".

Кроме того, объектом обсуждения стали развитие инфраструктуры и транспортных мощностей морских портов для обеспечения бесперебойной организации мультимодальных перевозок в евро-азиатском сообщении, обеспечение сохранности грузов, перевозимых в евро-азиатском сообщении, проект КСТП "Охранный поезд", электронные системы мониторинга груза, страхование грузов, сотрудничество Совета с правительственными, международными и негосударственными некоммерческими организациями, а также экономические аспекты развития трансъевразийских железнодорожных и мультимодальных перевозок, их текущее состояние и перспективы.

В ходе заседания также были рассмотрены и организационные вопросы, в том числе принятие в Координационный совет по Транссибирским перевозкам новых членов. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" было принято в члены КСТП.

XXVIII пленарное заседание ассоциации завтра продолжит свою работу.

Отметим, что декларация о создании КСТП была подписана 23 ноября 1993 года в Москве. В настоящее время в Совете представлено около 100 компаний из 24 стран мира: железные дороги, морские порты, судоходные, транспортно-логистические, страховые, консалтинговые, ИТ-компании, охранные и производственные предприятия, национальные ассоциации операторов и экспедиторов из Австрии, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Монголии, Норвегии, Польши, Республики Корея, России, Словакии, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии. Основной задачей КСТП является координация деятельности участников грузоперевозок в евро-азиатском сообщении в целях привлечения дополнительных объемов грузов на трансъевразийские маршруты.