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АЖД: Спрос на поезд Баку-Сумгайыт превысил ожидания

АЖД: Спрос на поезд Баку-Сумгайыт превысил ожидания "После запуска поезда Баку-Хырдалан-Сумгайыт стало ясно, что спрос в этом направлении превысил наши ожидания"
Инфраструктура
18 мая 2021 г. 13:02
АЖД: Спрос на поезд Баку-Сумгайыт превысил ожидания

В настоящее время ЗАО "Азербайджанские железные дороги" имеет 9 пассажирских поездов типа Stadler. Эти поезда курсируют как в направлении регионов, так и по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

Об этом сообщила Report начальник пресс-службы АЖД Натаван Байрамова, комментируя плотный пассажиропоток в поезде Баку-Хырдалан-Сумгайыт.

"Поезда едут полностью полными. Сейчас пассажирское сообщение с Гянджой приостановлено, а на Абшероне курсируют пассажирские поезда. После запуска поезда Баку-Хырдалан-Сумгайыт стало ясно, что спрос в этом направлении превысил наши ожидания. Поэтому мы передали один из поездов с гянджинского направления на маршрут Баку-Хырдалан-Сумгайыт. Это временное явление, в будущем после открытия рейсов в районы этот вопрос будет рассмотрен еще раз", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ADY: Bakı-Sumqayıt qatarına tələbat gözlədiyimizdən çox oldu

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