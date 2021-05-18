АЖД: Спрос на поезд Баку-Сумгайыт превысил ожидания

"После запуска поезда Баку-Хырдалан-Сумгайыт стало ясно, что спрос в этом направлении превысил наши ожидания"

В настоящее время ЗАО "Азербайджанские железные дороги" имеет 9 пассажирских поездов типа Stadler. Эти поезда курсируют как в направлении регионов, так и по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

Об этом сообщила Report начальник пресс-службы АЖД Натаван Байрамова, комментируя плотный пассажиропоток в поезде Баку-Хырдалан-Сумгайыт.

"Поезда едут полностью полными. Сейчас пассажирское сообщение с Гянджой приостановлено, а на Абшероне курсируют пассажирские поезда. После запуска поезда Баку-Хырдалан-Сумгайыт стало ясно, что спрос в этом направлении превысил наши ожидания. Поэтому мы передали один из поездов с гянджинского направления на маршрут Баку-Хырдалан-Сумгайыт. Это временное явление, в будущем после открытия рейсов в районы этот вопрос будет рассмотрен еще раз", - сказал он.