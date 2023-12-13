АЖД создаст Учебный центр развития

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" для удовлетворения потребности в необходимых кадрах в следующем году создаст Учебный центр развития.

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" для удовлетворения потребности в необходимых кадрах в следующем году создаст Учебный центр развития.

Как передает Report, об этом советник председателя акционерного общества Айсель Солтанова заявила в ходе панельных обсуждений "Амбициозное место Азербайджана на меняющейся транспортно-логистической карте: новые потребности промышленности в навыках и компетенциях".

Она отметила, что для создания центра изучаются лучшие практики: “Планируется поездка в Турцию для обмена опытом. Также изучается положительный опыт европейских стран в области железных дорог".