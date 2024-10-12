АЖД снизило скоростной режим на маршрутах Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) снизило скоростной режим для пассажирских поездов по маршрутам Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) снизило скоростной режим для пассажирских поездов по маршрутам Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Скоростной режим снижен из-за нестабильных погодных условий и вызванных ими селевых потоков в районе станции Гаджигабул.

"В настоящее время проводится осмотр инфраструктуры на территории, из-за чего будут наблюдаться частичные задержки в графике движения поездов. Еще раз призываем граждан проявлять повышенную бдительность и осторожность при использовании железнодорожных переездов, а также просим пассажиров быть внимательными при ожидании поездов на станциях и платформах", - говорится в сообщении.