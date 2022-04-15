АЖД: Разминировано 82 км территории железнодорожной линии Горадиз-Агбенд

Разминировано 82 км территории, по которой будет проходить железнодорожная линия Горадиз-Агбенд протяженностью 110,4 км.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Натаван Байрамова.

"После завершения работ по разминированию строительные работы ускорятся", - отметила Н.Байрамова.

По ее словам, продолжаются работы в связи со строительством железнодорожной линии Барда-Агдам.

"Если проект железнодорожной линии Физули-Шуша будет утвержден, то в будущем может быть осуществлена и его прокладка. В то же время возможна прокладка железнодорожной линии в направлении Кяльбаджара", - добавила Н.Байрамова.