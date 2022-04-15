О нас
Аудио новости

АЖД: Разминировано 82 км территории железнодорожной линии Горадиз-Агбенд

АЖД: Разминировано 82 км территории железнодорожной линии Горадиз-Агбенд
Инфраструктура
15 апреля 2022 г. 17:18
АЖД: Разминировано 82 км территории железнодорожной линии Горадиз-Агбенд

Разминировано 82 км территории, по которой будет проходить железнодорожная линия Горадиз-Агбенд протяженностью 110,4 км.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Натаван Байрамова.

"После завершения работ по разминированию строительные работы ускорятся", - отметила Н.Байрамова.

По ее словам, продолжаются работы в связи со строительством железнодорожной линии Барда-Агдам.

"Если проект железнодорожной линии Физули-Шуша будет утвержден, то в будущем может быть осуществлена и его прокладка. В то же время возможна прокладка железнодорожной линии в направлении Кяльбаджара", - добавила Н.Байрамова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin ərazisinin 82 km-i minalardan təmizlənib

Самое важное

Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
15 апреля 2022 г. 10:11
Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
ФотоАзербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
15 апреля 2022 г. 09:31
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
14 апреля 2022 г. 19:42
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
14 апреля 2022 г. 19:40
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
Фото50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
14 апреля 2022 г. 18:32
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
14 апреля 2022 г. 13:02
Anglo Asian Mining сократил добычу золото, нарастил производство серебра
Anglo Asian Mining сократил добычу золото, нарастил производство серебра
14 апреля 2022 г. 12:48
Камнепад заблокировал движение на дороге Исмаиллы-Лахыдж
Камнепад заблокировал движение на дороге Исмаиллы-Лахыдж
14 апреля 2022 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi