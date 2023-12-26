АЖД продолжает поддерживает меры по защите окружающей среды в Азербайджане

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) продолжает поддерживает меры по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды в Азербайджане.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) продолжает поддерживает меры по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды в Азербайджане.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении структуры.

Отмечается, что АЖД заказал у швейцарской компании Stadler Rail Group 10 новых поездов, шесть из которых являются электропоездами. Благодаря этим новым поездам роль железнодорожного транспорта в охране окружающей среды еще более возрастет, говорится в заявлении.

Кроме того, с целью популяризации велосипедного транспорта, как одного из наиболее экологически чистых и полезных для здоровья человека, на железнодорожных вокзалах созданы велопарковки.

"АЖД вносит большой вклад в предотвращение выбросов углекислого газа, поощряя использование "зеленой энергии". С этой целью в ходе реконструкции локомотивного депо "Ени Биладжары" для энергоснабжения зданий было установлено 307 солнечных панелей, а в локомотивном депо "Ени Гянджа" - 350 солнечных панелей", - говорится в заявлении.

В акционерном обществе также подчеркнули, что при строительстве железных дорог прилагаются максимальные усилия для минимизации ущерба окружающей среде. В каждом проекте АЖД уделяется большое внимание посадке деревьев вдоль железнодорожных путей. В рамках проекта железной дороги Барда-Агдам уже посажены сосны и другие виды деревьев.

"АЖД использует инновационные технологические решения для сокращения использования бумаги при ведении внутренней документации. Также с этого года прекращена продажа бумажных билетов на Абшеронском кольцевом маршруте", - говорится в заявлении.