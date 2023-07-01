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АЖД приостанавливает продажу бумажных билетов на Абшеронской железнодорожной линии

АЖД приостанавливает продажу бумажных билетов на Абшеронской железнодорожной линии С сегодняшнего дня оплата пассажирских перевозок на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии осуществляется только с помощью платежных карт "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) или банковских карт, поддерживающих NFC.
Инфраструктура
1 июля 2023 г. 17:31
АЖД приостанавливает продажу бумажных билетов на Абшеронской железнодорожной линии

С сегодняшнего дня оплата пассажирских перевозок на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии осуществляется только с помощью платежных карт "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) или банковских карт, поддерживающих NFC.

Как сообщает Report, об этом заявили в АЖД.

Сообщается, что АЖД прекращает продажу бумажных билетов на поезда, курсирующие по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, с целью расширения цифровых платежей, устранения очередей в киосках и кассах и минимизирования экологического вреда, связанного с использованием бумаги.

Карты АЖД можно приобрести во всех кассах станций вдоль маршрута Абшеронской кольцевой железной дороги. Стоимость карты - 2 маната.

Пассажиры могут в дальнейшем сдать карту, получив обратно уплаченные за нее деньги.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən Abşeron dəmir yolu xəttində kağız biletlərin satışı dayandırılıb

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