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АЖД приняла участие в Международной выставке цепочек поставок и логистики в Китае

АЖД приняла участие в Международной выставке цепочек поставок и логистики в Китае
Инфраструктура
26 сентября 2024 г. 19:41
АЖД приняла участие в Международной выставке цепочек поставок и логистики в Китае

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняли участие в 7-й Международной выставке цепочек поставок и логистики, проходившей в Китае с 24 по 26 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, Азербайджан на выставке был представлен национальным павильоном, посвященном мультимодальной транспортной инфраструктуре страны.

В рамках павильона были представлены презентации и видеоролики, посвященные предстоящей конференции COP29 в Баку, "зеленому" транспорту, железнодорожной сети Азербайджана, Среднему коридору и грузоперевозкам по другим направлениям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADY Çində keçirilən Beynəlxalq Təchizat Zənciri və Logistika Sərgisində iştirak edib

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