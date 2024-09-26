АЖД приняла участие в Международной выставке цепочек поставок и логистики в Китае

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняли участие в 7-й Международной выставке цепочек поставок и логистики, проходившей в Китае с 24 по 26 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, Азербайджан на выставке был представлен национальным павильоном, посвященном мультимодальной транспортной инфраструктуре страны.

В рамках павильона были представлены презентации и видеоролики, посвященные предстоящей конференции COP29 в Баку, "зеленому" транспорту, железнодорожной сети Азербайджана, Среднему коридору и грузоперевозкам по другим направлениям.