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АЖД: Пассажирские поезда двигаются в соответствии с графиком

АЖД: Пассажирские поезда двигаются в соответствии с графиком ЗАО "Азербайджанские железные дороги" принимают необходимые меры для обеспечения безопасности пассажирских и грузовых перевозок на фоне снежной погоды, наблюдающейся в Баку и регионах.
Инфраструктура
14 января 2024 г. 10:47
АЖД: Пассажирские поезда двигаются в соответствии с графиком

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" принимают необходимые меры для обеспечения безопасности пассажирских и грузовых перевозок на фоне снежной погоды, наблюдающейся в Баку и регионах.

Как сообщили Report в ЗАО, в настоящее время пассажирские поезда движутся по расписанию, осуществляется процесс приема, перевозки и сортировки грузов на границе.

В зонах обслуживания АЖД проводится уборка снега, с использованием спецтехники платформы и переходы обрабатываются соляной смесью, для комфортного и безопасного передвижения пассажиров на станциях со скользким покрытием выполняются соответствующие работы.

Наряду со столицей, указанные мероприятия осуществляются и в пригородах Баку и регионах.

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Версия на азербайджанском языке ADY: Sərnişin qatarları qrafik üzrə hərəkət edir

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