АЖД: Пассажирские поезда двигаются в соответствии с графиком

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" принимают необходимые меры для обеспечения безопасности пассажирских и грузовых перевозок на фоне снежной погоды, наблюдающейся в Баку и регионах.
Как сообщили
В зонах обслуживания АЖД проводится уборка снега, с использованием спецтехники платформы и переходы обрабатываются соляной смесью, для комфортного и безопасного передвижения пассажиров на станциях со скользким покрытием выполняются соответствующие работы.
Наряду со столицей, указанные мероприятия осуществляются и в пригородах Баку и регионах.