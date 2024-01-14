АЖД: Пассажирские поезда двигаются в соответствии с графиком

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" принимают необходимые меры для обеспечения безопасности пассажирских и грузовых перевозок на фоне снежной погоды, наблюдающейся в Баку и регионах.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" принимают необходимые меры для обеспечения безопасности пассажирских и грузовых перевозок на фоне снежной погоды, наблюдающейся в Баку и регионах.

Как сообщили Report в ЗАО, в настоящее время пассажирские поезда движутся по расписанию, осуществляется процесс приема, перевозки и сортировки грузов на границе.

В зонах обслуживания АЖД проводится уборка снега, с использованием спецтехники платформы и переходы обрабатываются соляной смесью, для комфортного и безопасного передвижения пассажиров на станциях со скользким покрытием выполняются соответствующие работы.

Наряду со столицей, указанные мероприятия осуществляются и в пригородах Баку и регионах.