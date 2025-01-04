АЖД представила тарифы на маршруте Баку–Балакян–Баку, заполняемость первого рейса превысила 90%

С 3 января возобновлено движение поездов по маршруту Баку–Балакян–Баку, и первый рейс показал заполняемость более 90%, что свидетельствует о высоком спросе на этом направлении.

С 3 января возобновлено движение поездов по маршруту Баку–Балакян–Баку, заполняемость первого рейса превысила 90%, что свидетельствует о высоком спросе на этом направлении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанские железные дороги (АЖД).

Поезда отправляются ежедневно из Баку в 23:50 и прибывают в Балакян в 08:10. В обратном направлении - отправление из Балакяна в 22:10 с прибытием в Баку в 06:50.

Пассажирам предлагаются классы обслуживания "Стандарт", "Стандарт+" и "Бизнес".

Минимальная стоимость билета из Баку до станции Евлах составляет 13,1 маната для класса "Стандарт", 17,6 маната - для "Стандарт+" и 54,6 маната для "Бизнес".

Проезд до станций Шеки и Гах, а также остановки Гёйнюк цены составляет 14,8 маната для "Стандарт", 23,9 маната для "Стандарт+" и 63,3 маната для "Бизнес".

До станции Загатала и остановок Гораган, Гёйем, Алиабад стоимость проезда равна 16,4 маната для "Стандарт", 23,9 маната для "Стандарт+" и 67,7 маната для "Бизнес".

Проезд по всему маршруту Баку–Балакян–Баку стоит 18 манатов для "Стандарт", 27 манатов - для "Стандарт+" и 72 маната - для "Бизнес".

Поезда делают остановки на станциях Баку, Бинагади, Евлах, Шеки, Гах, Загатала, Балакян, а также на остановочных пунктах Гёйем, Гёйнюк, Гораган и Алиабад.

Состав включает пять спальных вагонов общей вместимостью 189 пассажиров в одном направлении. В спальных вагонах предусмотрены следующие нормы бесплатного провоза багажа: 36 кг для классов "Стандарт" и "Стандарт+" и 50 кг для "Бизнес".