О нас

АЖД представила тарифы на маршруте Баку–Балакян–Баку, заполняемость первого рейса превысила 90%

АЖД представила тарифы на маршруте Баку–Балакян–Баку, заполняемость первого рейса превысила 90% С 3 января возобновлено движение поездов по маршруту Баку–Балакян–Баку, и первый рейс показал заполняемость более 90%, что свидетельствует о высоком спросе на этом направлении.
Инфраструктура
4 января 2025 г. 15:50
АЖД представила тарифы на маршруте Баку–Балакян–Баку, заполняемость первого рейса превысила 90%

С 3 января возобновлено движение поездов по маршруту Баку–Балакян–Баку, заполняемость первого рейса превысила 90%, что свидетельствует о высоком спросе на этом направлении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанские железные дороги (АЖД).

Поезда отправляются ежедневно из Баку в 23:50 и прибывают в Балакян в 08:10. В обратном направлении - отправление из Балакяна в 22:10 с прибытием в Баку в 06:50.

Пассажирам предлагаются классы обслуживания "Стандарт", "Стандарт+" и "Бизнес".

Минимальная стоимость билета из Баку до станции Евлах составляет 13,1 маната для класса "Стандарт", 17,6 маната - для "Стандарт+" и 54,6 маната для "Бизнес".

Проезд до станций Шеки и Гах, а также остановки Гёйнюк цены составляет 14,8 маната для "Стандарт", 23,9 маната для "Стандарт+" и 63,3 маната для "Бизнес".

До станции Загатала и остановок Гораган, Гёйем, Алиабад стоимость проезда равна 16,4 маната для "Стандарт", 23,9 маната для "Стандарт+" и 67,7 маната для "Бизнес".

Проезд по всему маршруту Баку–Балакян–Баку стоит 18 манатов для "Стандарт", 27 манатов - для "Стандарт+" и 72 маната - для "Бизнес".

Поезда делают остановки на станциях Баку, Бинагади, Евлах, Шеки, Гах, Загатала, Балакян, а также на остановочных пунктах Гёйем, Гёйнюк, Гораган и Алиабад.

Состав включает пять спальных вагонов общей вместимостью 189 пассажиров в одном направлении. В спальных вагонах предусмотрены следующие нормы бесплатного провоза багажа: 36 кг для классов "Стандарт" и "Стандарт+" и 50 кг для "Бизнес".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоADY Bakı–Balakən–Bakı marşrutu üzrə minimum qiymətləri açıqlayıb

Самое читаемое

Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
30 декабря 2024 г. 10:00
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
30 декабря 2024 г. 08:14
ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа
ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа
30 декабря 2024 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi