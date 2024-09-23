АЖД: Поездами Баку-Сумгайыт ежедневно пользуются 37 тыс. человек

С началом нового учебного года поезда, курсирующие по Абшеронской кольцевой железной дороге, ежедневно перевозят рекордное количество пассажиров - около 37 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджев.

Он также подчеркнул, что в целях улучшения инфраструктуры и обеспечения безопасности движения на Абшеронской кольцевой железной дороге проведены профилактические работы, составлен новый график движения поездов.

"Для обеспечения бесперебойной работы в Бакинском локомотивном депо проведен внеплановый осмотр поездов, осуществлены необходимые ремонтные работы. На вокзалах и станциях проверена система пожарной безопасности, электрооборудование и устройства, на платформах проверены пожарные насосы", - добавил Фараджев.