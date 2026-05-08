АЖД: Поезда по маршруту Баку-Хырдалан будут курсировать по обновленному графику
Инфраструктура
- 08 мая, 2026
- 14:03
В расписание движения поездов по маршрутам Баку-Хырдалан и Хырдалан-Баку на Абшеронском кольцевом железнодорожном маршруте ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 8 мая внесены изменения.
Как сообщили Report в АЖД, с началом функционирования станции Дярнягюль поезда по направлению Баку-Хырдалан-Баку будут курсировать по обновленному графику.
Отметим, что сегодня введена в эксплуатацию станция Дярнягюль, расположенная на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии. С сегодняшнего утра на станции уже останавливаются поезда.
Расписание с 8 мая 2026 года пригородных поездов Баку-Хырдалан-Баку доступно по ссылке.
