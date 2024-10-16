АЖД: Поезда Агстафа-Баку и Габала-Баку временно будут курсировать по измененному графику

14:51

В связи с проведением капитального ремонта железнодорожных мостов на участке Гобустан-Сангачал, поезда Агстафа-Баку и Габала-Баку будут временно курсировать по измененному графику.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, с 17 октября время прибытия поездов, отправляющихся из Агстафы в Баку в 08:20 и 16:40, на Бакинский железнодорожный вокзал временно меняется с 13:27 и 21:47 на 13:36 и 21:56 соответственно.

Поезда, отправляющиеся из Габалы в 19:00, будут прибывать в Баку в 22:31..

После завершения ремонтных работ поезда продолжат курсировать по прежнему расписанию.