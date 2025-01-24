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АЖД: Поезд Баку-Сумгайыт 29 января будет курсировать по графику рабочего дня

АЖД: Поезд Баку-Сумгайыт 29 января будет курсировать по графику рабочего дня 13:47
Инфраструктура
24 января 2025 г. 13:56
АЖД: Поезд Баку-Сумгайыт 29 января будет курсировать по графику рабочего дня

Скоростные электропоезда Баку-Сумгайыт-Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) 29 января, в день проведения муниципальных выборов, будут курсировать по графику рабочего дня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Согласно информации, для удобного передвижения граждан в этот день движение поездов по Абшеронскому кольцевому маршруту будет регулироваться в соответствии с расписанием рабочих дней.

В Азербайджане 29 января будет считаться нерабочим днем в связи с проведением муниципальных выборов в стране.

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Версия на азербайджанском языке ADY: Bakı-Sumqayıt qatarı 29 yanvarda iş günü qrafiki üzrə hərəkətdə olacaq

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