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АЖД: Пешеход получил травмы при переходе железнодорожных путей в неположенном месте

АЖД: Пешеход получил травмы при переходе железнодорожных путей в неположенном месте Пожилой мужчина пострадал при попытке пересечь железнодорожные пути в неположенном месте на участке Кешля-Биладжари.
Инфраструктура
21 августа 2024 г. 14:03
АЖД: Пешеход получил травмы при переходе железнодорожных путей в неположенном месте

Пожилой мужчина пострадал при попытке пересечь железнодорожные пути в неположенном месте на участке Кешля-Биладжари.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", заметивший мужчину машинист тепловоза применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось.

Пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

АЖД напоминает, что переход железнодорожных путей на не предназначенных для этого местах может повлечь административную ответственность и поставить под угрозу жизнь самих пешеходов.

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Версия на азербайджанском языке ADY: Dəmir yolunun qadağan olunmuş hissəsindən keçən piyada xəsarət alıb

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