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АЖД: Перевозки контейнерных блок-поездов по Среднему коридору увеличились более чем в 30 раз

АЖД: Перевозки контейнерных блок-поездов по Среднему коридору увеличились более чем в 30 раз АЖД: Перевозки контейнерных блок-поездов по Среднему коридору увеличились более чем в 30 раз
Инфраструктура
3 июня 2025 г. 17:00
АЖД: Перевозки контейнерных блок-поездов по Среднему коридору увеличились более чем в 30 раз

В прошлом году количество контейнерных блок-поездов, перевозимых по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, увеличилось более чем в 30 раз.

Как сообщает Report, об этом заявил главный операционный администратор дочерней компании "АЖД Express" Рашад Меджидов на панельной дискуссии в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, АЖД, Бакинский международный морской торговый порт, "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и другие партнеры столкнулись с вызовом управления неожиданно возросшими грузами.

"В прошлом году по маршруту Среднего коридора проследовало 390 блок-поездов. Для сравнения отмечу, что в 2023 году этот показатель составил всего 10-12 блок-поездов, что означает увеличение примерно более чем в 30 раз", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ADY: Orta Dəhliz ilə daşınan konteyner blok-qatarlarının sayı 30 dəfədən çox artıb

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